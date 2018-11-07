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Başkan Köşker’den GARANTİ!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’den Gebzespor’a moral veren ziyaret.

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Önce yönetim kurulunu makamında ağırlayan Başkan Köşker, ardından tesislere giderek Nevşehir maçı öncesi takıma moral verdi. Maç başı alacakları gelen futbolculara ödeme garantisi veren Başkan Köşker, “Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. İşinize odaklanın yeter” dedi.

SONUNA KADAR SİZİNLEYİM

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Konuşmasının devamında Gebzespor’un geçen sezon elde ettiği şampiyonluğu hatırlatan Köşker, “5 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk, yıllar da geçse tarih sayfalarındaki yerini alacak. Şimdi yeni bir tarih yazma zamanı. Sonuna kadar sizlerin yanında ve arkanızdayım. İstikrar ve azim ile beraber hep birlikte hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

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