Başkan Köşker’den GARANTİ!

Önce yönetim kurulunu makamında ağırlayan Başkan Köşker, ardından tesislere giderek Nevşehir maçı öncesi takıma moral verdi. Maç başı alacakları gelen futbolculara ödeme garantisi veren Başkan Köşker, “Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. İşinize odaklanın yeter” dedi.
SONUNA KADAR SİZİNLEYİM
Konuşmasının devamında Gebzespor’un geçen sezon elde ettiği şampiyonluğu hatırlatan Köşker, “5 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk, yıllar da geçse tarih sayfalarındaki yerini alacak. Şimdi yeni bir tarih yazma zamanı. Sonuna kadar sizlerin yanında ve arkanızdayım. İstikrar ve azim ile beraber hep birlikte hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz