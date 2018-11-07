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Uzuner umudunu hiçbir zaman yitirmeyecek

3. Lig 1. Grup’ta zor günler geçiren Körfez Spor Kulübü’nde genç teknik adam Ömer Faruk Uzuner, umudunu hiçbir zaman yitirmeyeceğini ifade etti.

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3. Lig 1. Grup’ta zor günler geçiren Körfez Spor Kulübü’nde genç teknik adam Ömer Faruk Uzuner, umudunu hiçbir zaman yitirmeyeceğini ifade etti ve şunları söyledi: Ligin lideri Trabzon Hekimoğlu’na karşı aslanlar gibi mücadele edip, futbolun doğrularını gerektiği gibi sahaya yansıtan, yüksek performans ve özveri gösteren oyuncularıma teşekkür ediyorum.

GÜVENİM SONSUZ

Takımımızın sergilediği performans taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış, gelecek adına çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi göstermiştir. Hedefe yönelik özverili çalışmalarımızın karşılığını henüz puan hanemize yazdıramasak da takımıma olan inancım tamdır, oyuncularımın her birine güvenim sonsuzdur. Daha iyi olacağımızdan kimse şüphe duymasın. Önümüzdeki maçlarda da buna hep birlikte şahit olup, ligi hakettiğimiz yerde tamamlayacağız.

Bugün 10:28 TSİ - Spor

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