Yıldırım’ın oğlu 16 Kasım’da evleniyor

Kocaeli'nin eski boksörlerinden, İzmit’te çok geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan boks antrenörü İsmail Yıldırım, oğlu Yakup Çağrı’yı evlendiriyor. Nadiye Hanım ile evli olan İsmail Yıldırım’ın oğlu Yakup Çağrı ile Müşerref – Özcan çiftinin kızları Zeynep Hanım’ın düğünü 16 Kasım Cuma akşamı Kadıköy Düğün Salonu’nda olacak. İsmail Yıldırım, tüm eş, dost ve akrabalarını oğlunun cemiyetine beklediğini ifade etti.