Kocaeli'nin eski boksörlerinden, İzmit’te çok geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan boks antrenörü İsmail Yıldırım, oğlu Yakup Çağrı’yı evlendiriyor. Nadiye Hanım ile evli olan İsmail Yıldırım’ın oğlu Yakup Çağrı ile Müşerref – Özcan çiftinin kızları Zeynep Hanım’ın düğünü 16 Kasım Cuma akşamı Kadıköy Düğün Salonu’nda olacak. İsmail Yıldırım, tüm eş, dost ve akrabalarını oğlunun cemiyetine beklediğini ifade etti.
Bugün 10:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:30 TSİ )
Yıldırım’ın oğlu 16 Kasım’da evleniyor
Kocaeli'nin eski boksörlerinden, İzmit’te çok geniş bir kesim tarafından sevilen ve sayılan boks antrenörü İsmail Yıldırım, oğlu Yakup Çağrı’yı evlendiriyor.
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Bugün 10:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz