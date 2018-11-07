Hoş geldin Asaf Ali

Kocaeli’nin uzun yıllar amatör liglerde futbol oynayan ve sayısız şampiyonluk kazanan başarılı orta saha oyuncusu Yiğit Özkaraaslan’ın 3. evladı Dünya’ya geldi. Burnu Hanım ile evli olan Yiğit Özkaraaslan bebeklerine Asaf Ali adını verdi. Özel Konak Hastanesi’nde gözlerini açan Asaf Ali’nin son derece sağlıklı olduğu belirtildi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Baba Yiğit Özkaraaslan, başta doktorları Firdevs Şekerci Baran olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti. Asaf Ali’ye bir ömür boyu sağlık, huzur ve bereket diliyor, haneye huzur getirmesini temenni ediyoruz.Özkaraaslan ailesinin Zehra ve Muhammet Saki adlarında iki evladı daha var.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz