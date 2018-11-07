Kocaeli'nin saygın esnaflarından Ahmet Kapçak’ın, yeni açtığı işyerinde ziyaretçileri vardı. Merkez Hakem Komitesi Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Körfez Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Özkan ve Kontrat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hicri Uluçay, Ahmet Kapçak’a hayırlı olsun derken, genç iş adamı ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hoş bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Körfez ve Kocaeli futbolu ile sporu masaya yatırıldı.
Bugün 10:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:31 TSİ )
Spor adamlarından Ahmet Kapçak’a ziyaret
Kocaeli'nin saygın esnaflarından Ahmet Kapçak’ın, yeni açtığı işyerinde ziyaretçileri vardı.
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Bugün 10:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz