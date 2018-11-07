Öğretmen seminere gitti, öğrencilere 5 gün izin verildi

Iraz - Kimse yazın 3 ay yatmıyor eğer çok meraklıysanız siz de öğretmen olun önce eğitim fakültesini bitirin sonra kpss ye girin sonra alan sınavına girin sonra mulakattan geçip atanin, çocugunuzu eşinizi bırakıp doğuda görev yapin.(Tatillerde 2 çocuk bir araya gelince çıldırın okulun açılmasını bekleyin) sınıfta en az 30 çocuğa hem ders anlatın hem düzen kurun daha sayacak çok şey var ama...