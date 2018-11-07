Gebze'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıllı Mahallesi'ndeki Kadıllı İlkokulu, 1960 yılında yapılan tek katlı taş binada 7 öğrenciye eğitim veriyor. Rengarenk boyanarak dikkat çeken okulun tek öğretmeni Cemalettin Çelik, 5 gün sürecek eğitim seminerine katıldı. Çelik seminere katılınca öğrencilere de hafta başından itibaren 5 gün izin verildi. Cemalettin Çelik seminere mecburen katılması gerektiğini, başlarına bir şey gelmesinden çekindiği için 7 öğrenciye 5 gün izin verdiğini ifade etti. Gebze ilçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ise okulda ders saatlerinin 09.00 ile 14.40 saatleri arası olduğunu, 5 günlük izni ileriki haftalarda her gün 2 saat ek ders işleyerek telafi edeceklerini belirtti.
Bugün 10:55 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:41 TSİ )
Öğretmen seminere gitti, öğrencilere 5 gün izin verildi
Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi'nde bulunan Kadıllı İlkokulu'nun tek öğretmeni, 5 gün sürecek seminere katılınca, öğrenim gören 7 öğrenciye izin verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, 5 günlük tatilin her gün ders sonrası 2 saat ek ders işlenerek telafi edileceğini bildirdi.
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Bugün 10:55 TSİ - Eğitim
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Yorumlar
(3 )
Iraz - Kimse yazın 3 ay yatmıyor eğer çok meraklıysanız siz de öğretmen olun önce eğitim fakültesini bitirin sonra kpss ye girin sonra alan sınavına girin sonra mulakattan geçip atanin, çocugunuzu eşinizi bırakıp doğuda görev yapin.(Tatillerde 2 çocuk bir araya gelince çıldırın okulun açılmasını bekleyin) sınıfta en az 30 çocuğa hem ders anlatın hem düzen kurun daha sayacak çok şey var ama...
Selim Ç. - hayrına yapıyorsun heralde bunları ?
Vatandaş - YAZIN 3 AY YATACAKLARINA SEMİNERLERİ O TARİHLERDE YAPSANIZ OLMUYORMU. YAZIK DEĞİLMİ BU ÇOCUKLARA
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