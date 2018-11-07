CHP’de Yılmazel’in istifasının ardından Yeni yönetim kurulu üyesi Nuri Top oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nün haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı partinin il binasında gerçekleştirdi. Toplantıda, Çayırova Belediye Meclis üyeliği aday adaylığı için yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Şahin Yılmazel’in yerine yedek yönetim kurulu üyelerinden Nuri Top’a görev çağrısında bulunuldu. Toplantıya katılan Nuri Top’a, İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetim kurulu üyeleri yeni görevinde başarılar diledi.

NURİ TOP KİMDİR?

1980 yılı İzmit doğumlu olan Nuri Top, İzmit Namık Kemal Lisesi mezunudur. Esnaf olan Nuri Top, partide daha önce mahalle temsilciliği komitelerinden görev almıştır. Nuri Top evli ve 2 çocuk babasıdır.