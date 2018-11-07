Korkmaz’a gençlerden ziyaret

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Korkmaz, 10 Kasım Cumartesi günü İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu saat 16.30’da yapacak. Korkmaz’ı önceki gün eski gençlik kolları yöneticileri kalabalık bir grupla ziyaret etti.

10 KASIM’DA SAAT 16.30’DA OLACAK

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olan, İzmit İlçe Başkanlığı’nı 7 yıl yapan Ali Korkmaz, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olacağını önceki gün duyurmuştu. Korkmaz, başvuruyu 10 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirecek. Aynı gün Kocaelispor’un Bayburt İl Özel İdare ile önemli bir maçı olduğunu belirten Korkmaz, bu nedenle başvuru saatini 16.30 olarak belirlediklerini açıkladı.

ESKİ GENÇLİK KOLLARI’NDAN ZİYARET

Öte yandan aday adaylığı açıklaması yapan Korkmaz’a farklı kesimlerden destek gelmeye devam ediyor. Korkmaz’ı önceki gün geçen dönem İzmit İlçe Gençlik Kolları’nda başarılı çalışmalara imza atan, yerel ve genel seçimlerde özellikle aaha çalışmalarında partiye ciddi destek sağlayan gençlik kolları üyeleri ziyaret etti. İzmit İlçe eski gençlik kolları üyesi grup, Korkmaz’a eğitim alanındaki yatırımlarından dolayı çiçek takdim edip, tebrik ederken; İzmit Belediye Başkan aday adaylığının da hayırlı olmasını diledi.