Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:12 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:14 TSİ )

Korkmaz’a gençlerden ziyaret

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Korkmaz, 10 Kasım Cumartesi günü İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu saat 16.30’da yapacak. Korkmaz’ı önceki gün eski gençlik kolları yöneticileri kalabalık bir grupla ziyaret etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Korkmaz, 10 Kasım Cumartesi günü İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu saat 16.30’da yapacak. Korkmaz’ı önceki gün eski gençlik kolları yöneticileri kalabalık bir grupla ziyaret etti.

10 KASIM’DA SAAT 16.30’DA OLACAK

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olan, İzmit İlçe Başkanlığı’nı 7 yıl yapan Ali Korkmaz, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olacağını önceki gün duyurmuştu. Korkmaz, başvuruyu 10 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirecek. Aynı gün Kocaelispor’un Bayburt İl Özel İdare ile önemli bir maçı olduğunu belirten Korkmaz, bu nedenle başvuru saatini 16.30 olarak belirlediklerini açıkladı.

ESKİ GENÇLİK KOLLARI’NDAN ZİYARET

Öte yandan aday adaylığı açıklaması yapan Korkmaz’a farklı kesimlerden destek gelmeye devam ediyor. Korkmaz’ı önceki gün geçen dönem İzmit İlçe Gençlik Kolları’nda başarılı çalışmalara imza atan, yerel ve genel seçimlerde özellikle aaha çalışmalarında partiye ciddi destek sağlayan gençlik kolları üyeleri ziyaret etti. İzmit İlçe eski gençlik kolları üyesi grup, Korkmaz’a eğitim alanındaki yatırımlarından dolayı çiçek takdim edip, tebrik ederken; İzmit Belediye Başkan aday adaylığının da hayırlı olmasını diledi.

Bugün 11:12 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Mahmut Civelek, adaylık için hafta sonunu bekliyor mask
Mahmut Civelek, adaylık için hafta sonunu bekliyor
AKP'de ikinci başvuru Gölcük'ten mask
AKP'de ikinci başvuru Gölcük'ten
Hürriyet’in sağlık durumu iyi mask
Hürriyet’in sağlık durumu iyi
Yakup Karaaslan’dan adaylığa yeşil ışık mask
Yakup Karaaslan’dan adaylığa yeşil ışık
AKP'de ilk başvuru Feyzi Utaş'tan mask
AKP'de ilk başvuru Feyzi Utaş'tan
Doğan, Avrupa Konseyinde konuştu mask
Doğan, Avrupa Konseyinde konuştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!

GALERİ

Moody Retro’da maskeli parti mask
Moody Retro’da maskeli parti
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma mask
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL