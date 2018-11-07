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İzmit santral yokuşunda feci kaza!

İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı santral yokunda meydana gelen kazada, rampadan ters yönden inmek isteyen engelli aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarından ters yönden elektrikli bisikleti ile inmek isteyen Erol Aşık (56), bisikletin frenlerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yokuş yukarı çıkan Necati Karakuş idaresindeki 41 NK 101 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada bisikletten yola savrulan sürücü Erol Aşık yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Aşık, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Gazanfer Bilge Bulvarında trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 11:26 TSİ - Asayiş

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