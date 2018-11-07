Belde A.Ş toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutlu son

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELDE A.Ş’de çalışan bin 200 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinden sonra Başkan Karaosmanoğlu olaya el attı. Grev sürecine gelen görüşmeler sonucunda Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy ile görüştü. Olumlu geçen görüşmelerin ardından 08 Kasım Perşembe günü saat 18.00 de Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Sendika yetkilileri ve işçilerin katılımıyla Antikkapı’da imza töreni gerçekleşecek. Sözleşmenin detayları da bu toplantıda işçilere bildirilecek.

GREV İÇİN İMZA TOPLANACAKTI

Yasal süreç sebebiyle Hizmet İş Sendikası tarafından bir süredir grev oylaması için sendika üyelerinden imza toplanıyordu. İmza yeter sayısına ulaştıktan sonra bugün sendika tarafından tüm üyelere bugün grev oylaması yapılacağı mesajı iletilmişti. Anlaşmaya varılmasından sonra tüm üyelere grev oylamasının iptal olduğu bildirildi.