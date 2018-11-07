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Çatıdan girdiği PTT şubesi ve AVM'yi soyan cezaevi firarisi tutuklandı

İzmit'te, cezaevinden firar ettikten sonra bir alışveriş merkezi ve PTT Kocaeli Başmüdürlüğü'ne girerek hırsızlık yapan R.K. (25) yakalandı.

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Olay, 6 Ekim tarihinde Kocaeli’nin İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine giren bir şahıs, içeriden yaklaşık 50 bin TL değerinde cep telefonu çaldı. Daha sonra içeri girdiği çatıdan alışveriş merkezinin yanında bulunan PTT Kocaeli Başmüdürlüğü’ne giren şahıs, içeriden 3 bin TL değerinde 1 adet telefon, bin TL para ve 1 adet de PTT çalışanlarından birine ait olan ayakkabı çalan şahıs kayıplara karıştı.

1 aylık takibin ardından yakalandı

Alışveriş merkezi ve PTT çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü olay ile ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde alışveriş merkezi ve PTT Kocaeli Başmüdürlüğüne giren şahısın cezaevi firarisi R.K. (25) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında takibe alınan R.K. 1 ay süren çalışmanın ardından Tepecik Mahallesi’nde yürürken düzenlenen operasyonla yakalandı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şahısın çaldığı ürünlerin ele geçirilmesi için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Şahısın aışveriş merkezinde yaptığı hırsızlık anı ise güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde alılşveriş merkezine yüzünü saklamaya çalışarak girdiği görülen şahısın, bir süre çekmeceleri karıştırdığı ve çekmecelerdeki ürünleri çaldığı görülüyor.

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