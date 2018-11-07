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73 yaşındaki Kezban teyze ilk defa doğum günü kutladı

Kartepe’de yaşayan 73 yaşındaki görme engelli Kezban Uçan, hayatında ilk defa doğrum gününü kutlamanın sevincini yaşadı.

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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ödüllü ve örnek alınan projeleri arasında yer alan Alo Evlat Birimi, Kartepeli büyüklerinin yaşama sevinci oluyor. Alo Evlat ekibi tarafından başlatılan hane ziyaretleri kapsamında bu hafta Uzuntarla Mahallesi’nde ikamet eden Kezban Uçan ziyaret edilerek, 73’ncü yaş günü kutlandı. 
On yıl önce ansızın görme yetisini yitiren Kezban Uçan, birçok tedavi yöntemi denediyse de şifasını bulamadı. Çileli ve zor hayatına rağmen yaşama sevincinden hiçbir şey kaybetmeyen Kezban anne, hayatında ilk defa 73’ncü yaş gününü Alo Evlat ekibi ile birlikte kutladı. Alo Evlat ekibini evinde misafir eden Kezban anne, mutluluğunu belediye ekipleriyle paylaştı. Alo Evlat ekibi tarafından hastane işlemlerinden, günlük ihtiyaçlarına, ev temizliği ve sıcak yemek hizmetlerinin yanı sıra sosyal aktivitelere kadar Kezban Uçan’ın bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Yaşadığı mutluluğu dile getirmekte duygulandığı için zorlanan Kezban anne, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve ekibine yaptıkları hizmetten dolayı teşekkürlerini iletti.

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