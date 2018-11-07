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Doğan, Avrupa Konseyinde konuştu

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleşen Avrupa Konseyi’nde konuştu.

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Avrupa Konseyi asil üyesi olarak, aralarında Antalya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Rize, Artvin ve Bingöl ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu heyetle Strazburg’a giden İzmit Belediye Başkanı Doğan, konseyde yaptığı konuşmada  “Avrupa Suriye’de, Filistin’de, Arakan’da yaşam hakkı dahi tanınmayan insanlar için ne yaptı” dedi. Ülkedeki ve İzmit’teki demokrasi, çocuk hakları ve yerel yönetimlerde şeffaflık konularında konseyde sunum yapan Doğan “ Türkiye son derece demokratik ve insan haklarına saygılı bir ülkedir. Gerek hükümetimiz gerekse yerel yönetimler olarak bizler demokrasi kavramının gereklerini yerine getirme hassasiyeti içerisindeyiz.  Biz, İzmit Belediyesi olarak demokrasi ve insan hakları kavramlarına her zaman önem vermekle birlikte özellikle demokrasi haftasında düzenlediğimiz etkinliklerle bu kavramlara daha fazla dikkat çekmeye çalışıyoruz.

HER ALANDA DEMOKRASİ VURGUSU

Belediye bünyesinde hayata geçirdiğimiz Ben Başkan Olsam ve Genç Vefa projelerimizle gençlerimizin fikir ve görüşlerini alıyoruz.  Çocuk ve gençlik meclislerimizde gençlerimize söz veriyoruz. Demokrasi duvarı projemizle vatandaşlarımızdan görüşler alıyor ve değerlendirme yapıyoruz.  Ayrıca İzmit Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Speakin Cafe’de hafta boyunca demokrasi konusunda eğitimler yapıyor ve vatandaşlarımızla iç içe demokrasiyi geliştirmek için çalışıyoruz.  Bir parka isim verirken bile vatandaşlarımızın görüşlerini alıyoruz.

18 YAŞINDA MİLLETVEİLİ ADAYI VARDI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın  bizzat takip ettiği, seçme seçilme yaşının 18’e indirilmesi  benim ülkemde uygulanıyor. Meclislerimizde ve genel yönetimlerde bu konuya önem veriliyor. Benim şehrimde bu seneki seçimlerde adaylardan biri 18 yaşında bir lise öğrencisi bir genç kızdı” dedi.

PEKİ AVRUĞA NE YAPIYOR

“Demokrasinin ve insan haklarının en üst seviyede yaşandığı ve hissedildiği ülkemde bunlar yapılırken Avrupa bu konuda gerekeni yapıyor mu acaba” diyerek sözlerine devam eden Başkan Doğan “demokrasinin gelişmesi için biz bunları konuşuyoruz ama insan haklarıyla ilgili dünyada neler oluyor. Suriye’de, Arakan’da, Filistin’de  neler oluyor. Orada, gençlerin, kadınların, çocukların insanların hakları ne oluyor. Bu anlamda biz bir yandan lokal demokrasiyi geliştirirken, Avrupa’nın ileri gelen ülkeleri, bir insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkını sağlanması için neler yapıyor. Bu konuyu genel kurulun görüşlerine sunuyorum” şeklinde konuştu. Doğan’ın bu konuşması salonda büyük alkış aldı.

Bugün 11:55 TSİ - Siyaset

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