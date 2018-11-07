Oruç Anadolu Lisesi Eskişehir'i gezdi

Körfez'in güzide eğitim kurumlarından biri konumunda bulunan Oruç Reis Anadolu Lisesi, Eskişehir'e gezi düzenledi. Rehber öğretmenleri başkanlığında düzenlenen geziye çok sayıda öğrenci ve öğretmenler katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan gezinin tatlı telaşı, günün ilerleyen saatine kadar Eskişehir'in tarihi ve turistlik bölgelerinde devam etti. Güzel bir gezinin keyfini ve mutluluğunu yaşayan öğrenciler, bu tür etkinliklerin çoğalmasını öğretmenleri ve okul yönetiminden talep etti.