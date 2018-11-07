Körfez'in güzide eğitim kurumlarından biri konumunda bulunan Oruç Reis Anadolu Lisesi, Eskişehir'e gezi düzenledi. Rehber öğretmenleri başkanlığında düzenlenen geziye çok sayıda öğrenci ve öğretmenler katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan gezinin tatlı telaşı, günün ilerleyen saatine kadar Eskişehir'in tarihi ve turistlik bölgelerinde devam etti. Güzel bir gezinin keyfini ve mutluluğunu yaşayan öğrenciler, bu tür etkinliklerin çoğalmasını öğretmenleri ve okul yönetiminden talep etti.
Bugün 12:05 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Oruç Anadolu Lisesi Eskişehir'i gezdi
Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi, Eskişehir’e çıkarma yaptı. Gün boyunca şehrin tarihi bölgelerini gezen öğrenciler, Eskişehir’e hayran kaldı.
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Bugün 12:05 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz