Alo Evlat Birimi, kurulmasından bu yana ilçe sınırları içerisinde yaşayan büyüklerine ikinci baharlarını yaşatıyor. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Birimi, ilçede birçok konuda yaşlılara yardımcı olmaya devam ediyor. Alo Evlat Birimi tarafından başlatılan hane ziyaretlerinde görevliler Arslanbey Mahallesi’nde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Asiye Açıkgöz anneye misafir oldular. Alo Evlat ekibini karşısında gören Asiye Açıkgöz anne büyük mutluluk yaşadı.
Bugün 12:05 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:07 TSİ )
Asiye Açıkgöz’ün ikinci baharı
Alo Evlat Birimi, kurulmasından bu yana ilçe sınırları içerisinde yaşayan büyüklerine ikinci baharlarını yaşatıyor.
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Bugün 12:05 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz