Asiye Açıkgöz’ün ikinci baharı

Alo Evlat Birimi, kurulmasından bu yana ilçe sınırları içerisinde yaşayan büyüklerine ikinci baharlarını yaşatıyor. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Birimi, ilçede birçok konuda yaşlılara yardımcı olmaya devam ediyor. Alo Evlat Birimi tarafından başlatılan hane ziyaretlerinde görevliler Arslanbey Mahallesi’nde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Asiye Açıkgöz anneye misafir oldular. Alo Evlat ekibini karşısında gören Asiye Açıkgöz anne büyük mutluluk yaşadı.