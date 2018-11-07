Başkan Yıldırım, miniklerle buluştu

Özel Bonibon Kreş ve Gündüz Bakım Evine Ziyarette bulunan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, minik öğrencilerin misafiri oldu. Misafirperver olduklarını söyledikleri şarkılar ve şiirler ile gösteren minikler – başkan Yıldırım’dan tam not aldı. Gelişimleri ve eğitimlerini profesyonel ellerden alan öğrenciler, okul öncesi eğitimlerini aldıkları Bonibon Kreş’te başkan Yıldırım’ın yapmış olduğu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.