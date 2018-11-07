Özel Bonibon Kreş ve Gündüz Bakım Evine Ziyarette bulunan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, minik öğrencilerin misafiri oldu. Misafirperver olduklarını söyledikleri şarkılar ve şiirler ile gösteren minikler – başkan Yıldırım’dan tam not aldı. Gelişimleri ve eğitimlerini profesyonel ellerden alan öğrenciler, okul öncesi eğitimlerini aldıkları Bonibon Kreş’te başkan Yıldırım’ın yapmış olduğu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Bugün 12:07 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:08 TSİ )
Başkan Yıldırım, miniklerle buluştu
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Bonibon Kreşi’ni ziyaret ederek minik öğrenciler ile bir araya geldi.
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Bugün 12:07 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz