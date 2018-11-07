Nimet ile Ufuk dünya evine girdi

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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Fatih Sultan Mahallesi sakinlerinden şehit kardeşi Abdulvehap Aydın ile Asiye Oğur'un Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen düğün cemiyetine Kartepe İlçe Kaymakamı Tuncay Dursun ile birlikte katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Üzülmez, ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.

NİMET İLE UFUK EVLENDİ

Başkan Üzülmez daha sonrasında ise Kartepe Balaban Mahallesi sakinlerinden merhum Vasfi Karakadılar'ın oğlu Ufuk Karakadılar ile Nimet Topal'ın Suadiye Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte mutluluklar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, hediyesini verdi.