AKP’li kadınlar mahalle gezisinde

AKP Körfez İlçe Kadın Kolları yönetimi, mahallelerde oluşturmuş olduğu mahalle teşkilatları vasıtasıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Mahalle teşkilatları, sorumlusu bulundukları mahallede bulunan düğün, cemiyet, taziye, bebek görme gibi etkinliklere katılarak parti olarak inandıkları davalarını anlatıyor. Kadınlar yerel seçimler için vatandaşlardan destek isteyerek, yeni üyeleri partiye kazandırıyor.