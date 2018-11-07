AKP Körfez İlçe Kadın Kolları yönetimi, mahallelerde oluşturmuş olduğu mahalle teşkilatları vasıtasıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Mahalle teşkilatları, sorumlusu bulundukları mahallede bulunan düğün, cemiyet, taziye, bebek görme gibi etkinliklere katılarak parti olarak inandıkları davalarını anlatıyor. Kadınlar yerel seçimler için vatandaşlardan destek isteyerek, yeni üyeleri partiye kazandırıyor.
Bugün 12:08 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:10 TSİ )
AKP’li kadınlar mahalle gezisinde
AKP Körfez İlçe Kadın Kolları yönetimi, mahallelerde oluşturmuş olduğu mahalle teşkilatları vasıtasıyla ziyaretlerini sürdürüyor.
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Bugün 12:08 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz