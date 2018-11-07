Okullarda kişisel güvenlik semineri

Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin öncülüğünde, komiser yardımcısı Türker Kafkaslı, polis memurları Cenk Ali Şengün ve Büşra Şimşek'in hazırladığı ‘Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri’ isimli seminer, Başiskele genelindeki ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda başladı. Başiskele Anadolu Lisesi’nde yapılan etkinliğe; Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kd. Başçavuş Gürbüz Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

FARKINDALIK YARATILACAK

Proje kapsamında çocuk ve gençlere yönelik günlük hayatlarında suç ve şiddetin bir mağduru olmamaları için kişisel, çevresel ve sanal ortam faktörlü gelişebilen olumsuz olaylara karşı farkındalık oluşturuldu. Ayrıca, toplumumuzun kanayan yarası olan silah atma konusunda da öğrencilerde farkındalık oluşturularak çevrelerinde gelişen bu tip olaylarda neler yapmaları gerektiği verilen örneklerle geniş bir şekilde anlatıldı.