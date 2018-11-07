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Yıldız: Partimin vereceği göreve hazırım

SP İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ile birlikte Yenimahalle Kapalı Pazar esnafını ziyaret etti. Yerel seçimlere dair konuşan Nihat Yıldız, “Seçimlerde en doğru aday ile halkımızın karşısına çıkacağız. Partim görev verirse ben hazırım” dedi.

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Saadet Partisi (SP) İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, SP İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve partililer Gölcük Yenimahalle Kapalı Pazar esnaflarını ziyaret edip, çalışmalarında başarılar dilediler. Ziyaret esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nihat Yıldız, yerel seçimlerde Gölcük’te belediyeyi hedeflediklerini ifade etti. Yıldız, “Seçimlerde en doğru aday ile halkımızın karşısına çıkacağız’ dedi. Nihat Yıldız, kendisine görev verilmesi halinde ‘Ben hazırım’ dedi.

“BEN GÖREVE HAZIRIM”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan SP İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, “Öncelikle hepimiz siyaset yapıyoruz. Bizler partimizin her kademesinde göreve hazırız ve göreve talibiz. Saadet Partisi bu dönem emanet verdiği belediyeleri geri alacak. Hedefimiz inşallah yerelden genele siyaseti emin ellerle geri alıp işçinin, memurun, çiftçinin yüzünü güldürecek bir ekonomik sistemle ülkemizi yönetmeye talibiz. Bizler çok oy alacak isimlerle değil; kazanacak adaylar ile herkesimin sayacağı Türkiye’ye hizmet vereceğiz. Eğer bana görev verildiği takdirde ben hazırım ve göreve talibim” dedi.

Bugün 12:10 TSİ - Siyaset

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