Kent Konseyi’nden Baro’ya ziyaret

Kocaeli Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri, kısa süre önce gerçekleştirilen Kocaeli Barosu’nun 35’inci genel kurulunda başkanlığa seçilen Av. Bahar Gültekin Candemir’i ziyaret etti. Ziyarete, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve Kocaeli Kent Konseyi yönetim kurulu üyelerinden Av. Ali Yıldırım Sezer, Genç İş Adamları Derneği Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Engelliler Meclisi Başkanı Nesrin Atar, Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay ve Kadın Meclisi Başkanı Işıl Bozca katıldı.

“BAŞARILAR DİLİYORUM”

Ziyarette ilk olarak konuşan Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, “Yeni göreviniz hayırlı olsun. Siz ve ekibinizin her zaman hukuktan yana olacağınızdan şüphemiz yok. Bu vesileyle Kocaeli Kent Konseyi Yönetimi olarak, haksızlıklara karşı mücadele noktasında her zaman sizlere destek olacağımızı belirtmek isteriz. Bu vesileyle siz değerli Başkanımız ve yönetiminizi gönülden tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.

“STK’LARLA ÇALIŞACAĞIZ”

Ziyaretlerinden dolayı Kocaeli Kent Konseyi Yönetimine teşekkür eden Başkan Av. Bahar Gültekin Candemir, “Amacımız vatandaşların hak, hukuk ve adalet sistemine duyduğu güveni pekiştirmektir. Bizler de devraldığımız bayrağı, daha yükseğe çıkarmak için çabalayacağız. Bu süreçte kentimizin dinamikleri olan sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etmekten, Kocaeli’nin her anlamda gelişmesi için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız” değerlendirmesinde bulundu.