Başkan Baran’dan Azerbaycan çıkarması

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, geçtiğimiz yıl imzalanan protokol ile ‘kardeş şehir’ olan Azerbaycan’ın Göyçay Belediyesi’nin daveti üzerine Azerbaycan’a gitti. Başkan Baran ve eşi Bilge Baran’a, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyon Başkanı Bilal Dündar ve Körfez Azerbaycan Spor Kulübü Başkanı Turğut Caferoğlu da eşlik etti.

NAR FESTİVALİNE KATILDI

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret sonrasında heyet, Göyçay’a geçti. Göycay Valisi Mehdi Selimzade, Azerbaycan Milletvekili Zahid Oruç tarafından ağırlanan Başkan Baran, Selimzade ve Oruç’a Körfez’in meşhur tat ve simgelerini takdim etti. Daha sonra ise aynı Kiraz Festivali gibi bölge için önemli olan Nar Festivali’nin kortej yürüyüşüne katıldı. Burada Başkan Baran’a Göycay’ın nişanı hediye edildi. Başkan Baran, “Bu nişan benim için bir onurdur” dedi.