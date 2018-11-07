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SDKM’de 10 Kasım Ata’mızı anma konseri

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, 10 Kasım Cumartesi akşamı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı nedeniyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde, saat 19.30’da “ Atatürk'ü Anma” konseri düzenliyor.

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Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, 10 Kasım Cumartesi akşamı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı nedeniyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) saat 19.30’da “ Atatürk'ü Anma” konseri düzenliyor. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki koro, Ata’mızın sevdiği birbirinden güzel eserleri seslendirecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan yaptığı açıklamada, “Ücretsiz gerçekleştirilecek olan Atatürk'ü Anma konserine tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Bugün 12:13 TSİ - Kültür-Sanat

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