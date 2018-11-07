Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, 10 Kasım Cumartesi akşamı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı nedeniyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) saat 19.30’da “ Atatürk'ü Anma” konseri düzenliyor. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki koro, Ata’mızın sevdiği birbirinden güzel eserleri seslendirecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan yaptığı açıklamada, “Ücretsiz gerçekleştirilecek olan Atatürk'ü Anma konserine tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.
Bugün 12:13 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
SDKM’de 10 Kasım Ata’mızı anma konseri
Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, 10 Kasım Cumartesi akşamı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı nedeniyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde, saat 19.30’da “ Atatürk'ü Anma” konseri düzenliyor.
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Bugün 12:13 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz