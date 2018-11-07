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Kadınlar Meclisi Gölcük’te toplandı

Gölcük Kent Konseyi Kadınlar Meclisi’nin Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya kadınların davetlisi olarak Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’te katıldı

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Gölcük Kent Konseyi Kadınlar Meclisi, geçtiğimiz günlerde Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde Kasım ayı meclis toplantısını düzenledi. Toplantıya; Gölcük Belediyesi Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram, Gölcük Bayanlar Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve Kadınlar Meclisi üyeleri katıldı.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK”

Toplantıda ilçedeki gelişmeler ve belediye hizmetleri hakkında açıklamalarda bulunuldu. Ayrıca Gölcük Belediyesi Kadınlar Meclisi üyelerinden yöneltilen sorulara cevap verilerek, üyeler aydınlatılmaya devam edildi. Başkan Ellibeş, Gölcük’te yapımı devam eden ve tamamlanan projeler hakkında meclisi değerlendirdi. Ellibeş ayrıca, kadınlar meclisinin Türkiye’ye örnek olduğunun da altını çizdi ve çalışmalarında başarılar diledi.

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