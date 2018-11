"Canan’a uygulanan şiddet kabul edilemez"

+1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Dernek Başkanı Belgin Abanoz, yapıldığı iddia edilen şiddet konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Abanoz, Gölcük Anıtapark’ta konuyla ilgili tepkilerini dile getirerek basın açıklaması düzenledi.

“ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ”

+1 Fark İle Gölcük Down Sendromlular Dernek Başkanı Belgin Abanoz, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Down sendromlu bireyler özel ilgiyi alakayı şefkati bizlerden daha fazla hak ediyorlar. Hepimizin bildiği gibi İstanbul Kağıthane’de yaşayan 55 yaşındaki Down Sendromlu kardeşimiz Canan Kocaman’a 86 yaşındaki amcası tarafından defalarca şiddete ve türlü işkencelere maruz kalmıştır. Buradan tüm siyasi partilerimizin genel başkanlarına tüm milletvekillerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ricamız defalarca şiddet uygulanan bu kızımızın devletimizin şefkatini hissetmesini istiyoruz” dedi.