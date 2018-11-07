Karaosmanoğlu: Duyarlılıkta öndeyiz

Tıp Merkezi Müdürü Necla Cömert’ten verilen hizmetler hakkında bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, diyabet başta olmak üzere obezite, kalp damar hastalıkları gibi toplum sağlığını tehdit eden kronik hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve yönetilmesi için kent genelinde sorumluluk aldıklarını dile getirdi.

“DUYARLILIKTA ÖRNEĞİZ”

Sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir kent için üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ziyaret sonrası yaptığı açıklamada dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da ülkemize büyük dönüşümler yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borçluyuz. Kocaeli, yaşanabilir şehircilik anlayışıyla da gündemdedir. Toprağımıza, havamıza ve yeşilimize gösterdiğimiz duyarlılıkta örneğiz” dedi.