Cengiz Topel’den kutsal topraklara

Bu kapsamda ilk uçuş 5 Kasım’da 216 kişilik Umre kafilesi ile gerçekleştirildi. Kutsal topraklara ikinci uçuş ise 1 gün sonra, 6 Kasım tarihinde yapıldı. Seferler konusuna açıklık getiren İkbal Turizm Marmara Bölge Müdürü Ömer Gül, “Bu sezon planladığımız 11 uçağımız dönüşlerde yine Cengiz Topel’e iniş yapacak. Cengiz Topel için can suyu olmaya devam edeceğiz” dedi.