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Kızderbent Cami kongresi yapıldı

Karamürsel Kızderbent Mahallesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin kongresi yapıldı.

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Kongrede mevcut başkan Fahrettin Pala tekrar seçilerek güven tazeledi. Divan Başkanlığını Mehmet Türkent katipliklerini Hilmi Başsayel ve Hüseyin Baykır’ın yaptığı, mevcut başkan Fahrettin Pala’nın tek aday olduğu kongrede 29 üyesi bulunan dernekte 29 üyenin de oyuna alan Pala, tekrar Karamürsel Kızderbent Mahallesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin başkanlığına getirildi.

Fahrettin Pala’nın Yönetimi

Hüseyin Turan

Senayi Tunçay

Hayri Gülseçkin

Hilmi Başsayel

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