Saadet’ten MHP’ye ziyaret

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik ve teşkilatı 6 Kasım 15.30’da MHP İl binasına gerçekleştirdikleri ziyarette MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve teşkilatı tarafından karşılandı. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik ve teşkilatının yaptığı ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, “MHP Kocaeli’de başta büyükşehir olmak üzere tüm ilçelerde seçime girmeye hazırdır. Cumhur ittifakı bozulmadı sadece yerelden biz MHP tabanı ile devam edeceğiz. MHP 2014 Yerel Seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Saffet Sancaklı olmuştu. MHP Kocaeli Milletvekili olan Saffet beyle aynı güçte birisinin bu kente aday olması gerekir. Saffet Sancaklı 2014’te belediye başkan adayıydı bugün mecliste MHP milletvekili, bu şehir Milliyetçi Hareket Partisinden onun gibi bir aday çıkarmasını bekler” dedi.

İttifak arayışı değildir

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ardından ağırlama için teşekkür eden Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “Seçim takviminden önce Kocaeli’de tüm siyasi parti başkanları her ay bir araya geliyordu. Kent için çalışmalar yapılıyor ve kente kazandırılıyordu fakat seçim ve diğer gündemlerden dolayı uzun zamandır yapamadığımız ziyaretlere biz tekrar başladık. Bu ziyaretler Saadet Partisi için bir İttifak arayışı değil. Biz kentimiz için en iyisini istiyoruz. Seçimde tüm siyasi partiler kendi çalışmalarını yürütür, görev aldığımızdan yana çok niyetimiz oldu MHP’yi ziyaret etmeyi ama bugüne nasip oldu” dedi.İki siyasi parti lideri ve teşkilatları bir saat boyunca basına kapalı olarak görüştü. Görüşmenin ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik’e ziyaret için teşekkür ederek uğurladı. Nuri AKÇAHARMAN