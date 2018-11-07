TGS’den Gazetecilere sertifika fırsatı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde de gazetecilere yönelik bir eğitim programı düzenlenecek. Yeni Medya ve Gazetecilik, Sendika Ne İşe Yarar? ve Gazetecilerin Yasal Hakları başlıklı konuların olduğu eğitim programı İzmit Otel Asya’da yapılacak. Eğitim 24 Kasım Cumartesi günü saat 10:00-16:00 arasında gerçekleştirilecek. Eğitim programı sonrası gazetecilere sertifika dağıtılacak.

HUKUK MÜŞAVİRİ SORULARI YANITLAYACAK

TGS Hukuk Müşaviri Av. Meliha Selvi, gazetecilere yasal hakları konusunda bilgiler verecek. Gazetecilerin karşılaştıkları yasal sorunları nasıl aşabileceğini anlatacak. Av. Meliha Selvi, gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak hukuki destek sağlayacak. Selin BECER