Öğrencilere kötü alışkanlıklar konusunda seminer

İzmit Öğrenci Yurtları Derneği, fuar içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde uyuşturucu madde, alkol, sigara ve teknoloji bağımlılığı semineri düzenledi. Seminere ilçe sağlık müdürlüğü de destek oldu. Dernek Başkanı Davut Çelik, öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

SEMİNERLER TEKRARLANACAK

Seminere öğrenciler yoğun katılım sağladı. Gençlere uyuşturucu ve sigara kullanımı zararları anlatılırken, teknolojinin kullanması konusunda da bilinçlendirildi. Öğrencilere yapılan bu seminerden olumlu sonuç elde edeceklerini amaçlayan Dernek Başkanı Davut Çelik, “Dernek olarak üniversite okuyan öğrencilerin bu tür alışkanlıklardan uzak tutmak için seminerleri sürekli olarak tekrarlayacağız” ifadelerini kullandı. Selin BECER