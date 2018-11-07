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Vakıf Katılım’ın İzmit şubesi açıldı

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, İzmit şubesi açıldı.

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Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, İzmit Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu programa Genel Müdürü İkram Göktaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Vakıf Katılım Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcıları Betül Yılmaz ve Bülent Taban, İzmit Şube Müdürü Sadık Özsepçi ve çok sayıda davetli katıldı.

FİNANSAL İHTİYACI KARŞILAYACAK

Açtığı şubelerle coğrafi olarak Türkiye’nin önemli bir kısmına erişen Vakıf Katılım, şubeleşme programıyla bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedefliyor. Şubeleşme çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını ertelediklerine üzülerek şahit olduğumuz bir dönemde, yeni açtığımız şubelerle ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldik” diye konuştu.

REEL SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ

Göktaş, “2018 yılsonuna kadar yapacakları yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. 2 buçuk yılda aktif büyüklüklerinin yaklaşık 19 milyar liraya ulaştı. Sektördeki paylarının yüzde 10. Şube açtıkları bölgelerde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştık ve bu bizi çok mutlu etti. Bu hedefi gerçekleştirmek için reel sektörle aktif bir iş birliği içinde olarak; kar-zarar ortaklıkları, proje finansmanları ve sermaye piyasası ürünleri ile katılım bankacılığının gelişmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

KOCAELİ’DE 2’NCİ ŞUBE

Kocaeli’nin Türkiye sanayisi için oldukça önemli olduğunu söyleyen Göktaş, “Şehrin ülkemizin en büyük 100 sanayi kuruluşunun 18’ine ev sahipliği yaptı. Türkiye otomotiv sektörünün kalbinin attığı bu şehirde, Gebze’nin ardından İzmit’te ikinci şubeyi açmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İzmit’e çalışmalarımızla değer katarken İzmit de bize değer katacak” ifadelerini kullandı. Selin BECER

Bugün 13:23 TSİ - Ekonomi

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