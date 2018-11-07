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ÇMO Atık Yakma Tesisine itiraz etti

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Kocaeli Şubesi, KOÜ Umuttepe yerleşkesinin Kuzey Doğusuna yapılmak istenen Katık Atık Yakma Tesisinin yerinin değiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz dilekçesi gönderdi

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ÇMO Kocaeli Şubesi, İzmit Orman Depo alanı olarak geçen ve KOÜ Umuttepe Kampüsünün Kuzey Doğusunda bulunan yere yapılması planlanan Katı Atık Yakma tesisinin yerinin değiştirilmesi ve tekrardan gözden geçirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz dilekçesi gönderdi. Proje ilk açıklandığı günden itibaren çevrecilerin büyük tepkisine neden olurken ilimizde özellikle ÇMO Şube Başkanı Sait Ağdacı ve Sivil Toplum Kuruluşları projeye sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise daha önce gerçekleşen Büyükşehir meclisinde “Yapılması planlanan yer içime sinmedi” diyerek kararın gözden geçirilebileceğini belirtmişti.

İTİRAZ DİLEKÇESİNE SEBEPLER

ÇMO Kocaeli’nin Şubesi’nin dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018/437 sayılı kararı ile Katı Atık Yakma Tesis ile ilgili olarak seçilen Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinin Kuzey Doğusunda kalan 205 dönüm Ormanlık alan tesisin yapılacağı yer olarak planlara işlenmiştir. Seçilen alan İzmit Kentinin akciğerleri olan yoğun ağaçların bulunduğu ormanlık bir alandır. ÇED raporunda 12.000 civarında ağacık kesileceği belirtilmektedir. Yine seçilen alan bölgedeki kente doğru esen hâkim rüzgârların güzergâhında bulunmaktadır. Tesise yakın bölgede ve civarında hem Umuttepe Hastanesi hem de yapılmakta olan Şehir Hastanesi gibi sağlık tesis alanları bulunmaktadır.

KARARIN İPTALİ TALEP EDİLDİ

Seçilen alanın yakınında köy yerleşim alanları bulunmaktadır. 2018/437 sayılı kararda bu alan ile ilgili hazırlanan plan notlarında seçilen alanın aynı zamanda katı atıkların depolama alanı olarak kullanabileceği belirtilmektedir. Bu ormanlık alanın ortasında ister katı atık, isterse kül olsun herhangi bir depolama yapmak çevre cinayetine sebep olacaktır. Tesis bu bölgeye yapılırsa gerek yakın ve gerekse uzak çevresine, gelecekte geri dönülemez zararlar verecektir. Tesis alanı olarak tespit ettiğiniz yer seçimi kararı yanlıştır. Bu nedenle, Katı Atık Bertaraf Tesisi yerinin Kocaeli İli 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, İzmit ve Derince İlçeleri 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenerek onayladığı 2018/437 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının iptalini talep ediyorum.” Selin BECER

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