CHP’liler organlarını bağışladı

Organ ve Doku Bağışı Haftası, ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanıyor. Hafta dolayısıyla gerçekleşen etkinlikler kapsamında ilçe sağlık müdürlüğünden Dr. Utku Gemici, Organ Bağışı Sorumlusu Emine Canlı, iletişim sorumlusu Hatice Bilir, önceki gün CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen ve yönetimine konuk oldu.

ORGAN BAĞIŞI NEDİR?

Buluşma sırasında ilçe sağlık müdürlüğü hekimlerinden Dr. Utku Gemici, yaptığı bilgilendirmede, “Organ bağışı kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. 18 yaş ve üzeri, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir” dedi.

ORGAN NAKLİ BİLGİSİNİ VERDİ

Organların bağışlandığının yakınları tarafından bilmesi ve bağış kartının bağışçının yanında olmasının öneminden söz eden Gemici, “Bu şekilde olması ölümünüz halinde organ bağışlama isteğinin isteğinizin yerine getirilmesini sağlayacaktır. Organ nakli vücutta görevini yapamayan bir organın yerine yeni bir organın nakledilmesidir. Bu da canlı bir vericiden veya beyin ölümü gelişmiş ve organları bağışlanmış kişiden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın alınması ile olmaktadır” diye konuştu.

BEYİN ÖLÜMÜNÜ ANLATTI

Beyin ölümü hakkında da teorik bilgileri CHP’li kadınlarla paylaşan Gemici, şöyle konuştu: “Beyin ölümü yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın, bitkisel hayat ve komadan farklı olarak, beyin işlevlerinin geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. Bu kişiler artık tıbben ölüdürler ve bir daha hayata dönmeleri mümkün değildir.”

“ÖLÜDEN ALINAN BAĞIŞ ÇOK AZ”

Organ nakli verilerini de paylaşan Dr. Utku Gemici son olarak şunları kaydetti: “Geçen 10 yılda ülkemizde 27 bin 452 organ nakli yapıldı. 20 bin 700’ünde canlıdan, 6 bin 746’sında ise kadavradan organ alınmış. Ölen hastadan 6 bin 700 tane organ alınmış, bu oldukça düşük bir rakam. 20 binin çoğunluğu akrabasına canlıyken verilen bağış. Beyin ölümü tespiti yapılan 14 bin vakanın sadece 4’te 1’i organ bağışını kabul etmiş.”

CHP’LİLER DE BAĞIŞLADI

Dr. Utku Gemici’nin yaptığı açıklamaların ardından CHP Gölcük Belediye Başkanı adayı İsmet İşeri, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen ile CHP’li kadınlar; organ ve doku bağış formunu doldurarak bağışlarını gerçekleştirdiler.