Muhacir Kocaelisporlular

Benim küçük bebeğim, kocaman gözlüklerinin arkasında yüzü bile kapanan tatlı bir bebek…

Nil Aksal… Yürüyüş Yolu’nda her gün böyle bebeklere rastlıyorum…

Anne babalarıyla sohbet ediyorum…

Çok güzel geri dönüşler alıyorum…

Araların geldiği bir ortamda, onlar saygısızca yürürken, 19 aylık Nil’in bile öyle kimseye çarpmamak için kısa kısa yürümesi öyle aydınlık geldi ki bana !..

Anne Ceren… Baba Soner… Muhacir çocukları… Yakışıklı baba Soner Selanik Göçmeni, Arslanbey Uzer Makine’de çalışıyor…

Güzeller güzeli hemşehrim anne Ceren Bulgaristan göçmeni ev hanımı… Benim anneanne tarafım Selanik, babaannem ve dedem tarafı Bulgaristan ve Bosna Hersek göçmenidir…

O aile bir de TRT’de maç öncesi karşıma çıkmasın mı ?.. Meğerse ikisi de sıkı birer Kocaelisporluymuş… Onları buradan saygıyla selamlıyorum ve bu güzeller güzeli bebek Nil’e ömür boyu sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum…