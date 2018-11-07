Utaş’tan gövde gösterisi

AKP’de Karamürsel Belediye Başkanlığı aday önceki gün önemli bir aday adaylığı başvurusu yapıldı. Kocaeli Fuar Müdürü ve İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, beraberindeki kalabalık bir grupla birlikte parti binasına giderek aday adaylığı başvurusunu yaptı. Utaş’a başvurusu sırasında eşi de eşlik etti.

GÜREŞÇİLER DE VARDI

AKP Karamürsel İlçe binasında düzenlenen başvuru törenine ilçe başkanı Recep Demirel, Karamürsel Belediye eski Başkanı Sedat Özalay, esi belde başkanları Osman Özçiçek, Mustafa Yılmaz, Ali Kocabıçak, ilçedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkanları, ilçenin yetiştirdiği başarılı pehlivanlarından “Cino Mehmet” lakaplı Mehmet Yılmaz, Gökhan Arıcı, Burak Kaya, İsmail Kaya ve şoför esnafları ile partililer katıldı.

“AYRIŞTIRMAYACAĞIM”

Adaylık başvurusunu yapan Feyzi Utaş, iki önemli sözünün olacağını söyledi. Utaş, “Partim, teşkilatım başkanlık görevi için izin verirse birikimlerimi Karamürsel için kullanacağım. İkincisi ise siz-biz demeden, ilçemizde kimseyi ayrıştırmadan kucaklayacağım. Karamürsel’i birlikte layık olduğu yere getireceğim” dedi.