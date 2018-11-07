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İZKANDER’den Korkmaz’a destek

10 Kasım Cumartesi günü AKP’den İzmit Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yapacağı belirtilen ilçe başkanı Ali Korkmaz’a destek ziyaretleri başladı. Korkmaz, önceki gün İZKANDER heyetini kabul etti.

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AKP’de İzmit İlçe Başkanlığı’nı 7 yıl süreyle yaptıktan sonra geçen il yönetim kuruluna giren Ali Korkmaz, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkan aday adayı olacağını duyurmuştu. Başvuruyu 10 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirecek olan Ali Korkmaz’a İzmit Kandıra Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nden (İZKANDER) destek geldi.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ!

İZKANDER Başkanı Ömer Özkan; yönetim kurulu üyeleri, Korkmaz’ı ziyaret ederek kendisinin aday adaylığından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konukları ile yakından ilgilenen ve destekleri için kendilerine teşekkür eden aday adayı Ali Korkmaz ise, İzmit’e olan sevdasının ve hizmet aşkının büyük olduğunu dile getirdi.

“BAŞVURUMUZU YAPACAĞIZ”

Korkmaz açıklamasında, “Hizmet düşüncesiyle memuriyetten ayrılarak siyasete girdim. Bu süreçte İzmit’te gönül dostlukları kurduk. AK Parti’de 7 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Şimdi başkan değilim, ama İzmit sokaklarında, köylerinde gezerken eskisinden daha fazla sevgi gösterileriyle karşılaşıyorum. Bu da doğru işler yaptığımızı gösteriyor. İnşallah partimizin aldığı prensip kuralları çerçevesinde aday adaylığı başvurumuzu yaparak halka hizmet noktasında önemli bir göreve talip olacağız” dedi.

Bugün 13:45 TSİ - Siyaset

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