AKP’li Irak’tan Zanburkan’a ziyaret

AKP’den Körfez Belediye Başkan aday adayı olan Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak, önceki gün İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan’ı makamında ziyaret etti. Buluşma sırasında konuşan aday adayı Irak, Zanburkan’ın vakıflarının kurucuları arasında yer aldığını, kendisine vakıf çalışmalarına verdiği destekleri nedeniyle teşekkür etmek istediklerini dile getirdi.
BAŞARILAR DİLEDİ
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan ise, “Vakfımızın Başkanı Mehmet Irak’a çıktığı yolda başarılar diliyorum” dedi. Bu arada ziyaret sırasında Irak’a vakıf başkanlığını bırakmaya hazırlandığı Taner Sarıçayır da eşlik etti. Öte yandan Mehmet Irak’ın resmi aday adaylığı başvurusunu, 10 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz