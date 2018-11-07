Körfez Mimar Sinan Mahalle Muhtar Adayı: Fatih Kahrıman

Körfez'in en kalabalık mahallelerinden biri olan Mimar Sinan Mahallesi’nin muhtar adaylarından birisi de Fatih Kahrıman. Aslen Bayburtlu olan ve ilçede geniş bir kesim tarafından sevilen Kahrıman, 31 Mart seçimlerinden oldukça ümitli. “Destek halkımızdan, hizmet bizden” sloganı ile yola çıkan Kahrıman, “Mahallemizi kalkındırmak, cazibe merkezi haline getirmek, hizmet gelmesini sağlamak için aday olduk” diyor.