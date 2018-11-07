Körfez'in en kalabalık mahallelerinden biri olan Mimar Sinan Mahallesi’nin muhtar adaylarından birisi de Fatih Kahrıman. Aslen Bayburtlu olan ve ilçede geniş bir kesim tarafından sevilen Kahrıman, 31 Mart seçimlerinden oldukça ümitli. “Destek halkımızdan, hizmet bizden” sloganı ile yola çıkan Kahrıman, “Mahallemizi kalkındırmak, cazibe merkezi haline getirmek, hizmet gelmesini sağlamak için aday olduk” diyor.
Bugün 13:47 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:49 TSİ )
Körfez Mimar Sinan Mahalle Muhtar Adayı: Fatih Kahrıman
Körfez'in en kalabalık mahallelerinden biri olan Mimar Sinan Mahallesi’nin muhtar adaylarından birisi de Fatih Kahrıman.
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Bugün 13:47 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz