Gölcük’ün farklı sosyal yapısı ile bilinen Piyale Paşa Mahallesi’nde bu seçim sürecinde çok sayıda muhtar adayı çıkması bekleniyor. Bu kişilerden biri de Selim Kargı… Yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı mahallelerine özel hizmetler kazandırmak istediklerini dile getiren Kargı, düzenlediği toplantılarla kendini ve hayata geçirmek istediği projelerini bölge halkına tanıtıyor.
Bugün 13:48 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:50 TSİ )
Gölcük Piyale Paşa Mahallesi Muhtar Adayı: Selim Kargı
Gölcük’ün farklı sosyal yapısı ile bilinen Piyale Paşa Mahallesi’nde bu seçim sürecinde çok sayıda muhtar adayı çıkması bekleniyor.
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Bugün 13:48 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz