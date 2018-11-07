Gölcük Piyale Paşa Mahallesi Muhtar Adayı: Selim Kargı

Gölcük’ün farklı sosyal yapısı ile bilinen Piyale Paşa Mahallesi’nde bu seçim sürecinde çok sayıda muhtar adayı çıkması bekleniyor. Bu kişilerden biri de Selim Kargı… Yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı mahallelerine özel hizmetler kazandırmak istediklerini dile getiren Kargı, düzenlediği toplantılarla kendini ve hayata geçirmek istediği projelerini bölge halkına tanıtıyor.