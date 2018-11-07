Kartepe İstasyon Mahallesi Muhtar Adayı: Serkan Kayan

Kartepe İstasyon Mahallesi’nde uzun yıllardan bu yana esnaflık yapan ve ‘Foto Rüyam’ adlı işletmenin sahibi olan Serkan Kayan, mahalle halkına hizmet düşüncesi ile muhtarlığa aday oldu. Adaylık kararını sosyal medya hesabından duyuran Kayan, 1977 Köseköy İstasyon Mahallesi’nde doğdu, lise mezunu, evli ve 2 çocuk babası.