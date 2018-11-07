Türkiye’nin en hızlıları İzmit’e geliyor!

Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası Federasyon Kupası-2, 9-11 Kasım tarihleri arasında Çenesuyu’nda yer alan İzmit Buz Sarayı’nda gerçekleşecek.

SPORCULARIMIZ SAHNE ALIYOR

İlimiz hafta sonu buza doyacak! Türkiye’nin en hızlıları şehrimize gelecek ve patenleri ile hünerlerini buz üzerinde sergileyecek. 9-11 Kasım tarihleri arasında İzmit’te yapılacak olan Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası -2 yarışmasına Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nden de sporcular katılacak.

ATATÜRK’Ü ANACAĞIZ

Cemre Karaduman ve Mülkinaz Bıyık denetiminde çalışan sürat patencilerimiz Cumartesi ve Pazar günleri zorlu müsabakalara çıkacak. Dev organizasyonun ilk gününde antrenmanlar ile teknik kontroller yapılacak ve şampiyonanın ikinci günü olan 10 Kasım Cumartesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için anma töreni düzenlenecek. Atatürk en samimi duygularla hatırladıktan sonra yarışlara geçilecek.

MÜTHİŞ BİR HEYECAN YAŞANACAK

Cumartesi günü 500 ve 1500 metre bay bayan yarışları, pazar günü de 1000 metre bay-bayan, 3000 metre bayanlar bayrak ile 5000 metre erkekler bayrak mücadeleleri olacak.Madalyalar ise Pazar akşamı sahiplerine takdim edilecek. 2000-2006 doğumlu sporcuların yer alacağı dev organizasyonda ilimiz sporcularından derece bekleniyor. Son derece sıkı bir şekilde çalışan sürat patencilerimizde hedef elde ettikleri başarılarla hem şehrimizi gururlandırmak hem de Milli takımımıza katılım sağlamak. Erdem ÖVÜÇ

Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak olan Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcuları

1.Necla Ece Selen - 10.07.2000 - Junior A

2.Nazlıcan Deniz Uzuner - 10.10.2002 - Junior B

3.Asrın Su Demir - 16.07.2002 - Junior B

4.Dilruba Şimşek - 30.07.2004 - Junior C

5.Melike Selen - 05.02.2004 - Junior C

6.Muhammet Çağrı Çakıroğlu - 04.08.2003 - Junior C

7.Utku Alptuğ Soydan - 11.07.2003 - Junior C

8.Toprak Efe Eroğlu - 30.01.2007 - Junior D

9.Dilara Akpınar - 26.09.2006 - Junior D

10.Yusuf Yarımbaş - 09.09.2006 - Junior D

11.Zeynep Nehir Çalımlı - 30.04.2006 - Junior D

12.Elif Karahan - 22.08.2005 - Junior D

13.Rabia Anna Kala- 22.12.2006 - Junior D

ŞAMPİYONA PROGRAMI

9 Kasım Cuma

Antrenmanlar ve teknik kontroller

10 Kasım Cumartesi

Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni ve 1. gün yarışları (1500 ve 500 metre)

11 Kasım Pazar

1000 metre, 3000 metre bayanlar, 5000 metre erkekler bayrak yarışları, madalya töreni