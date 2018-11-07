Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:01 TSİ )

Türkiye’nin en hızlıları İzmit’e geliyor!

Kocaeli önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası Federasyon Kupası-2, 9-11 Kasım tarihleri arasında Çenesuyu’nda yer alan İzmit Buz Sarayı’nda gerçekleşecek.

SPORCULARIMIZ SAHNE ALIYOR

İlimiz hafta sonu buza doyacak! Türkiye’nin en hızlıları şehrimize gelecek ve patenleri ile hünerlerini buz üzerinde sergileyecek. 9-11 Kasım tarihleri arasında İzmit’te yapılacak olan Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası -2 yarışmasına Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nden de sporcular katılacak.

ATATÜRK’Ü ANACAĞIZ

sporcu-1541588349.jpg?

Cemre Karaduman ve Mülkinaz Bıyık denetiminde çalışan sürat patencilerimiz Cumartesi ve Pazar günleri zorlu müsabakalara çıkacak. Dev organizasyonun ilk gününde antrenmanlar ile teknik kontroller yapılacak ve şampiyonanın ikinci günü olan 10 Kasım Cumartesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için anma töreni düzenlenecek. Atatürk en samimi duygularla hatırladıktan sonra yarışlara geçilecek.

MÜTHİŞ BİR HEYECAN YAŞANACAK

Cumartesi günü 500 ve 1500 metre bay bayan yarışları, pazar günü de 1000 metre bay-bayan, 3000 metre bayanlar bayrak ile 5000 metre erkekler bayrak mücadeleleri olacak.Madalyalar ise Pazar akşamı sahiplerine takdim edilecek. 2000-2006 doğumlu sporcuların yer alacağı dev organizasyonda ilimiz sporcularından derece bekleniyor. Son derece sıkı bir şekilde çalışan sürat patencilerimizde hedef elde ettikleri başarılarla hem şehrimizi gururlandırmak hem de Milli takımımıza katılım sağlamak. Erdem ÖVÜÇ

bizimkiler-1541588337.jpg?

Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak olan Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcuları

1.Necla Ece Selen - 10.07.2000 - Junior A

2.Nazlıcan Deniz Uzuner - 10.10.2002 - Junior B

3.Asrın Su Demir - 16.07.2002 - Junior B

4.Dilruba Şimşek - 30.07.2004 - Junior C

5.Melike Selen - 05.02.2004 - Junior C

6.Muhammet Çağrı Çakıroğlu - 04.08.2003 - Junior C

7.Utku Alptuğ Soydan - 11.07.2003 - Junior C

8.Toprak Efe Eroğlu   - 30.01.2007 - Junior D

9.Dilara Akpınar - 26.09.2006 - Junior D

10.Yusuf Yarımbaş - 09.09.2006 - Junior D

11.Zeynep Nehir Çalımlı - 30.04.2006 - Junior D

12.Elif Karahan - 22.08.2005 - Junior D

13.Rabia Anna Kala- 22.12.2006 - Junior D

ŞAMPİYONA PROGRAMI

9 Kasım Cuma

Antrenmanlar ve teknik kontroller

10 Kasım Cumartesi

Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni ve 1. gün yarışları (1500 ve 500 metre)

11 Kasım Pazar

1000 metre, 3000 metre bayanlar, 5000 metre erkekler bayrak yarışları, madalya töreni

Bugün 16:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Ustalar gol yağdırdı! mask
Ustalar gol yağdırdı!
Umut Serdar Yalçın: Kesinlikle yokum! mask
Umut Serdar Yalçın: Kesinlikle yokum!
Bayburt’ta Uğur Balcıoğlu olmadı mask
Bayburt’ta Uğur Balcıoğlu olmadı
Mert Erçakır 2’de 2 yaptı mask
Mert Erçakır 2’de 2 yaptı
Cizrespor, PFDK’ya sevk edildi mask
Cizrespor, PFDK’ya sevk edildi
İşte Bülent Demirkanlı’nın istifa nedeni mask
İşte Bülent Demirkanlı’nın istifa nedeni
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti! mask
Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

GALERİ

Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı mask
Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
Moody Retro’da maskeli parti mask
Moody Retro’da maskeli parti
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma mask
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL