Buzun patronunu ağırlayacağız

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir hafta sonu ilimizde gerçekleşecek olan Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası Federasyon Kupası-2 yarışlarını takip etmek üzere ilimize gelecek.

SPOR ADAMLARI DA KATILACAK

11 Kasım Pazar günü yarışları yerinde izleyecek olan buzun patronu, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim edecek. Federasyonun yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ve Ata Yetişken de organizasyonun eksiksiz geçmesi için ayrı bir çaba sarf ederken, başta Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile ilimiz spor protokolünün dev organizasyonda yer alacağı tahmin ediliyor.