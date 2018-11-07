Çok ACAR bir çocuk!

2 yıldır buz üzerinde olan 5 yaşındaki Acar Derin önümüzdeki yıl itibari ile yarışlara katılacak. Öğretmen anne Figen Derin “Acar buzu çok seviyor. Buraya geldiği zaman tüm enerjisini atıyor ve hem bedenen, hem de ruhen sağlıklı oluyor. Eve geldiğimizde Acar’ı uyutmak için hiç zorlanmıyoruz” dedi. Acar ve kendisinden 3 yaş büyük İpek Derin, Kültür Koleji’nde okuyor.