2 yıldır buz üzerinde olan 5 yaşındaki Acar Derin önümüzdeki yıl itibari ile yarışlara katılacak. Öğretmen anne Figen Derin “Acar buzu çok seviyor. Buraya geldiği zaman tüm enerjisini atıyor ve hem bedenen, hem de ruhen sağlıklı oluyor. Eve geldiğimizde Acar’ı uyutmak için hiç zorlanmıyoruz” dedi. Acar ve kendisinden 3 yaş büyük İpek Derin, Kültür Koleji’nde okuyor.
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:06 TSİ )
Çok ACAR bir çocuk!
Özel İlgi Anaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Figen Derin, oğlu Acar Derin ile gurur duyuyor.
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Bugün 16:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz