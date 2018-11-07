Ata Yetişken: Federasyon olarak hazırız

Bir bakıma federasyona da ev sahipliği yapacak olan Yetişken, Kocaeli Gazetesi’ne yaptığı açıklamada “Şampiyona için geriye sayım başladı. Heyecanımız artıyor. Türkiye’nin en hızlıları hafta sonu ilimizde olacak. Federasyon olarak biz hazırız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor,ilimizden sürat pateni antrenörlerimiz Cemre Karaduman ve Mülkinaz Bıyık’a da emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için yapılacak muhteşem törenden sonra yarışmalarımız başlayacak. Kocaeli halkını hız ve heyecan yaşamak için Buz Sarayı’na davet ediyoruz” dedi.