Bir bakıma federasyona da ev sahipliği yapacak olan Yetişken, Kocaeli Gazetesi’ne yaptığı açıklamada “Şampiyona için geriye sayım başladı. Heyecanımız artıyor. Türkiye’nin en hızlıları hafta sonu ilimizde olacak. Federasyon olarak biz hazırız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor,ilimizden sürat pateni antrenörlerimiz Cemre Karaduman ve Mülkinaz Bıyık’a da emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için yapılacak muhteşem törenden sonra yarışmalarımız başlayacak. Kocaeli halkını hız ve heyecan yaşamak için Buz Sarayı’na davet ediyoruz” dedi.
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Ata Yetişken: Federasyon olarak hazırız
Kocaeli'nin başarılı ve çalışkan spor adamlarından Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, Cumartesi ve Pazar günleri İzmit Buz Sarayı’nda şahane bir sportif organizasyon olacağını vurguladı.
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Bugün 16:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz