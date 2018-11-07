Tokatlılar’da Turan Şahin yeniden başkan

İki yıl önce kurucu başkan Turan Şahin ve ekibi tarafından kurulan Kocaeli Tokatlılar Derneği ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Dernek binasında gerçekleşen kongrede 840 dernek üyesinin oy kullanma hakkı vardı. Üyelerin oyunu alan Mevcut Başkan Turan Şahin tek listeli kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongre sonucunda ayrıca 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ve 3 asil, 3 yedek denetim kurulu üyesi seçildi.

NÖBET DEĞİŞİMİ TALEBİ OLDU

Yeniden başkan seçilen Turan Şahin, açıklamasında "Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Kocaeli Tokatlılar Derneği olarak çok fazla ve kamuoyunda ses getiren faaliyetlerimiz oldu. Geçtiğimiz dönemde aramızda olan bazı arkadaşlarımız işlerinin yoğunluğu nedeniyle nöbet değişimi talebinde bulundular. Bizler de anlayışla karşıladık. Yeni arkadaşlarla yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra daha güzel projelerimiz olacak" ifadelerini kullandı. Selin BECER

Turan Şahin’in yönetimi:

Yönetim Kurulu Asil

Turan Şahin - İşadamı

Adem Köse - Endüstri Mühendisi (mba)

Hülya Güreli Yolcubal – Jeoloji Yük. Mühendisi

Önder Beker - Sigortacı

Fazıl Demir - Emekli

Sümmani Yılmaz - İşadamı

Emre Demir - İşadamı

Dr. Mustafa İdiz – Acıbadem Hastanesi Başhekimi (Kalp Damar Cerrahı)

Doç. Dr Mustafa Alper Akay Kocaeli Üniversitesi Cocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Baha Yavuz Akademi Hast

Kayhan Koca Ögretim Üyesi

Halis Demirtaş - Ögretmen

Ahmet Tural - Emekli Polis

Erdem Ay Harita Yük. Mühendisi – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Denetim Kurulu

Serkan Demir Memur - Kredi Yurtlar Kurumu

Mürteza Sert - Müteahhit

Ahmet Keleş - Emekli

Şükrü Küçük – Operatör Ford Otosan

Celil Özkan Ögütmen - Muhasebeci

Salih Şahin – İş Adamı