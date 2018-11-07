Tokatlılar’da Turan Şahin yeniden başkan

İki yıl önce kurucu başkan Turan Şahin ve ekibi tarafından kurulan Kocaeli Tokatlılar Derneği ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Dernek binasında gerçekleşen kongrede 840 dernek üyesinin oy kullanma hakkı vardı. Üyelerin oyunu alan Mevcut Başkan Turan Şahin tek listeli kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongre sonucunda ayrıca 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ve 3 asil, 3 yedek denetim kurulu üyesi seçildi.
NÖBET DEĞİŞİMİ TALEBİ OLDU
Yeniden başkan seçilen Turan Şahin, açıklamasında "Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Kocaeli Tokatlılar Derneği olarak çok fazla ve kamuoyunda ses getiren faaliyetlerimiz oldu. Geçtiğimiz dönemde aramızda olan bazı arkadaşlarımız işlerinin yoğunluğu nedeniyle nöbet değişimi talebinde bulundular. Bizler de anlayışla karşıladık. Yeni arkadaşlarla yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra daha güzel projelerimiz olacak" ifadelerini kullandı. Selin BECER
Turan Şahin’in yönetimi:
Yönetim Kurulu Asil
Turan Şahin - İşadamı
Adem Köse - Endüstri Mühendisi (mba)
Hülya Güreli Yolcubal – Jeoloji Yük. Mühendisi
Önder Beker - Sigortacı
Fazıl Demir - Emekli
Sümmani Yılmaz - İşadamı
Emre Demir - İşadamı
Dr. Mustafa İdiz – Acıbadem Hastanesi Başhekimi (Kalp Damar Cerrahı)
Doç. Dr Mustafa Alper Akay Kocaeli Üniversitesi Cocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dr. Baha Yavuz Akademi Hast
Kayhan Koca Ögretim Üyesi
Halis Demirtaş - Ögretmen
Ahmet Tural - Emekli Polis
Erdem Ay Harita Yük. Mühendisi – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Denetim Kurulu
Serkan Demir Memur - Kredi Yurtlar Kurumu
Mürteza Sert - Müteahhit
Ahmet Keleş - Emekli
Şükrü Küçük – Operatör Ford Otosan
Celil Özkan Ögütmen - Muhasebeci
Salih Şahin – İş Adamı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz