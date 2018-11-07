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AKP’de ilçe başkanları istifa etmeyecek!

AKP’de İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Genel Merkez kararı ile ilçe başkanları ve il ve ilçe yöneticilerinin istifa edemeyeceklerini açıkladı.

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AKP’de İlçe Başkanlığı yapan ve Belediye Başkan adaylığı için Genel Merkez kararını bekleyen isimler için önemli açıklama geldi. AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy İl binasında gerçekleştirdiği açıklamada Genel Merkez kararı ile İlçe Başkanlarının istifa etmeyeceğini resmen duyurdu. Genel Merkez 12 Kasım tarihine kadar İlçe başkanlarının istifasına izin vermezken, 1 Aralık tarihine kadar gerekli görülen yerlerde Başkanların istifasına izin verilebilecek.

İSTİFA ETMEYECEKLER

Konu ile ilgili konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “İlçe başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz istifa etmiyorlar. Genel merkezden gelecek haberi bekliyorlar. İlçe başkanları 12 Kasım tarihine kadar istifa etmeyecekler. 1 Aralık tarihine kadar genel merkez uygun gördüğü ve istediği kişilere istifa et diyecek. Büyükşehir adaylarının 5 Aralık’a kadar açıklanması bekleniyor. İlçe başkanları ise Aralık sonu belli olacak” dedi.

BAŞKANLAR TEMAYÜLE GİRMEYECEK

18 Kasım tarihinde yapılacak temayül yoklaması ile ilgili bilgi veren Eryarsoy, “Temayülde sadece aday adaylarını değil, istedikleri kişileri yazabilirler. Mahalle başkanları, meclis üyeleri, ana kademe yönetimi, kadın kolları il ve ilçe yönetimi, gençlik kolları il ve ilçe yönetimleri temayüle katılacak. Temayüller sadece ilde yapılacak. İlçe başkanları ve mevcut belediye başkanları temayüle girmeyecek. 18 Kasım 10.00’da Antikkapı’da yapılacak” diye konuştu. Selin BECER

Bugün 14:29 TSİ - Siyaset

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