Ömür Kurt, Seymenli öğrencilerle buluştu

Özel Seymen Koleji, Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi Yazar ve Sanatçı’ söyleşileri etkinlikleri kapsamında, gazeteci-yazar Ömür Kurt’u bir kez daha ağırladı. Seymenli 3. ve 5. sınıf öğrencileri beğenerek okudukları ‘Karaca ve Yürüyen Köşk’ kitabının yazarıyla yaptıkları söyleşiye ilgiyle katıldılar.

ATATÜRK’Ü ANLATTI

Yazar Ömür Kurt, Mustafa Kemal’in Yalova’ya olan özel ilgisini, Yürüyen Köşk’ü ve Ulu Çınar’ı konu alan öyküsünü öğrencilerle paylaştıktan sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Ömür Kurt, Özel Seymen’in kitaba ve okumaya olan tutumlarından mutlu olduğunu, öğrencilerin gözlerindeki ışık ve heyecanı görebildiğini dile getirdi. Söyleşi, yazarın öğrencilerin kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.