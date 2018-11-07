Kartepe “O ses Türkiye’de”

Kartepeli kadınların talepleri sonrasında yapılan çalışmalar ile Kadınlar Kulübü üyeleri İstanbul’da düzenlenen ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına götürüldü. Kartepeli kadınlar burada güzel bir gün geçirmelerinin yanı sıra sevdikleri sanatçılarla bir araya geldiler.
“ÖRNEK OLMANIN GURUNU YAŞIYORUZ”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepeli kadınlara verdiğimiz hizmetler ülkemizde örnek gösterilen projeler arasında yer almaktadır. Üretilen projelerin başarısı gösterilen ilginin yanı sıra devamlılığının sağlanması ile görülmektedir. Projelerimizin ödüller almasının yanı sıra hemşehrilerimizin ilgisi ve talepleri ile haklı gururumuz durumuna gelmiştir. Kartepe’de kadın olmanın farkını her yerde gösterdik” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz