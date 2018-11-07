Kartepe “O ses Türkiye’de”

Kartepeli kadınların talepleri sonrasında yapılan çalışmalar ile Kadınlar Kulübü üyeleri İstanbul’da düzenlenen ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına götürüldü. Kartepeli kadınlar burada güzel bir gün geçirmelerinin yanı sıra sevdikleri sanatçılarla bir araya geldiler.

“ÖRNEK OLMANIN GURUNU YAŞIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepeli kadınlara verdiğimiz hizmetler ülkemizde örnek gösterilen projeler arasında yer almaktadır. Üretilen projelerin başarısı gösterilen ilginin yanı sıra devamlılığının sağlanması ile görülmektedir. Projelerimizin ödüller almasının yanı sıra hemşehrilerimizin ilgisi ve talepleri ile haklı gururumuz durumuna gelmiştir. Kartepe’de kadın olmanın farkını her yerde gösterdik” dedi.