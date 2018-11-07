İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPARK (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş.) geride bıraktığımız hafta sonu personelini kentimize getirdi. Havanın sıcaklığını fırsat bilen İstanbullular soluğu ilimizin tabii güzellikleriyle meşhur Yuvacık’ta aldı. Yöresel ürünlerden oluşan kahvaltının ardından Aytepe Zirve’den başlayan yürüyüş, Beşkayalar Tabiat Parkı içerisinde yaklaşık 12 kilometre sürdü. Bol bol oksijen depolayan İSPARK personeli, güzel bir günün ardından akşam saatlerinde dönüş yoluna geçti.
Bugün 14:33 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
İSPARK personeli Yuvacık’a hayran kaldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPARK personeli, hafta sonu gerçekleştirdiği gezide kentimize hayran kaldı.
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Bugün 14:33 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz